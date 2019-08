Moglie infedele risarcisce l'ex marito: "I figli sono dell'amante"

Lo ha tradito per anni, facendogli credere che i due figli nati dal loro matrimonio fossero i suoi e invece erano dell'amante: la moglie infedele è stata condannata dal Tribunale a risarcirlo con oltre 200mila euro.

La vicenda in Puglia, a Bari, dove la donna ha rivelato all'ex la verità soltanto dopo la separazione, dicendogli chiaro e tondo che non era lui il padre dei due figli maschi. Glielo rivelò durante una lite, perché l'uomo, dopo il divorzio, chiedeva di trascorrere più tempo con i figli. La donna in aula ha ammesso di non aver sollevato questioni in merito alla paternità dei due bambini per superficialità e per quieto vivere.

Duecento ottomila euro di indennizzo: lo ha statuito il Tribunale Civile di Bari, che ha accolto la richiesta di un imprenditore. Dopo un primo processo per il disconoscimento di paternità, l'uomo ha chiesto e ottenuto il riconoscimento del danno biologico.