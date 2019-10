Moglie muore, 60enne si spara sulla sua tomba per l'immenso dolore

Non è riuscito a superare l'immenso dolore per la perdita della moglie, per questo motivo si è tolto la vita sulla sua tomba nel cimitero di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Il protagonista di questa triste vicenda è un ingegnere di una sessantina d'anni, il quale prima di compiere il gesto estremo ha contattato le forze dell'ordine per comunicare le sue intenzioni.

Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno raggiunto immediatamente l'abitazione dell'uomo a Pagliare del Tronto, senza tuttavia trovarne traccia. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto sopra la sepoltura della moglie. Il sessantenne si era suicidato sparandosi un colpo alla testa con un'arma da fuoco regolarmente detenuta e denunciata.

Resta la profonda amarezza per una tragedia familiare, che i vicini di casa della coppia non riescono ad accettare. "Siamo ancora tutti increduli e sotto choc. Erano circa le 14, quando abbiamo visto un grosso spiegamento di forze armate. C’erano carabinieri con i mitra, abbiamo subito capito che era successo qualcosa di molto grave, ma nessuno poteva immaginare un epilogo simile ", raccontano come riportato da "FanPage".