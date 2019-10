Molfetta, è allarme moria di gatti. Sconvolta l'intera comunità

"Qui vive una colonia felina protetta", enuncia così la locandina pubblicata sulla pagina Facebook del comitato del quartiere Madonna della Rosa di Molfetta, un Comune in provincia di Bari. Sempre più sono i gatti, però, che negli ultimi tempi sono morti nei pressi della parrocchia del rione e a lanciare l'allarme è proprio il comitato su Facebook. Le cause di morte dei felini sono ancora in fase di accertamento. Si pensa, però, all’ipotesi di avvelenamento.

"È da circa un mese che si stanno verificando delle morti insolite di gatti presenti nel nostro quartiere - scrive in una nota pubblicata su fonti di stampa locale, Damiano Favuzzi, presidente del comitato e continua - vengono avvelenati da ignoti e non sappiamo come fermare il vile gesto." I gatti presenti nel quartiere hanno formato una vera e propria colonia legalmente protetta e censita dal Comune di Molfetta. Non solo, se si tratta di avvelenamento (come detto l'ipotesi più accreditata), sarebbe pericoloso anche per i cani portati a spasso dai propri padroni o per bambini che giocano per strada.

"Chiediamo con forza che ci sia l’immediato intervento delle forze di polizia affinché i possibili responsabili siano assicurati alla giustizia" ha concluso Favuzzi.

Altra ipotesi possibile sul decesso dei gatti è l'epidemia di una malattia infettiva. O, ancora, ad uccidere i felini potrebbe essere anche l'utilizzo da parte dei residenti di sostanze velenose per i topi.

Intanto, su Facebook, l'associazione animalista "Lo Stregatto" fa sapere che è stato recuperato il corpo di un gatto ed è stato portato alla Asl per l'autopsia per capire le cause del decesso e far luce, quindi, sulla vicenda che sconvolto l'intera comunità.