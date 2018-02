La Lewinsky dopo il caso Weinstein: "Clinton abusò del suo potere"

Sono passati 20 anni dal sexgate che sconvolse gli Stati Uniti. Ora Monica Lewinsky ripensa a quanto successo tra lei e Bill Clinton e trae una forte conclusione: "Abusò del suo potere".

In un editoriale pubblicato su Vanity Fair, Monica Lewinsky attacca l'ex presidente statunitense per ciò che in America, e nel mondo, viene ricordato come il sexgate. Siamo nel 1995. La Lewinsky è una stagista 22enne della Casa Bianca e inizia una relazione con l'allore presidente Bill Clinton. Quando nel 1998 i racconti di ciò che avveniva nella Studio Ovale vennero fuori, Clinton riuscì a salvarsi dall'accusa di impeachment, ma ormai lo scandalo c'era e i giornali di tutto il mondo non parlavano d'altro.