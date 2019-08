Monopoli, arrestato per violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia

Maltrattava moglie e figli da anni. Per questo un uomo di 62 anni con precedenti penali è stato arrestato. Il fatto è accaduto a Monopoli, un Comune in provincia di Bari.

L'uomo, già condannato per violenza sessuale su minori, è stato denunciato dalla moglie e dai due figli, stanchi delle continue vessazioni che andavano avanti dagli anni '80. Una storia costellata di minacce, botte, maltrattamenti ed episodi di violenza sessuale ai danni della moglie.

Dopo la denuncia da parte dei famigliari, come si legge sul giornale on line BariViva.it, gli agenti del commissariato di Monopoli hanno adottato specifiche misure di protezione nei confronti delle vittime e, successivamente, hanno rintracciato e arrestato l'uomo che attualmente si trova nel carcere di Bari.

Non è l'unico caso di denuncia per maltrattamenti in famiglia. Anche a Lamezia Terme, un Comune in provincia di Catanzaro, un uomo di 47 anni è, da ieri, in libertà vigilata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva atteggiamenti violenti tra le mura domestiche fin quando i suoi famigliari hanno avuto il coraggio di denunciarlo.