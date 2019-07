Monopoli, maxi-retata antiassenteismo all’ospedale

Tredici i dipendenti della Asl di Bari in servizio all'ospedale 'San Giacomo' di Monopoli arrestati dai carabinieri del comando provinciale per assenteismo. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo pugliese.

I reati contestati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un servizio pubblico, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato.

Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" ci sarebbero anche venti provvedimenti di obbligo di dimora. Tra il personale coinvolto ci sono anche due primari dei reparti di ginecologia e otorinolaringoiatria. L'ospedale sta sospendendo le sedute operatorie in programma per questa mattina perché non ci sono tutti i medici in servizio.