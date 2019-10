Spara 3 colpi di pistola davanti a un locale: sfiorata tragedia

Paura la notte scorsa a Montebelluna (Treviso), dove una lite fra due uomini si è conclusa a colpi d'arma da fuoco.

L'episodio si è verificato nella frazione di Contea, dinanzi al bar-sport “Da Rosetta”. Probabilmente sotto l'effetto di alcolici, i due contendenti hanno cominciato a discutere con toni sempre più accesi, fino a quando la situazione non è completamente degenerata.

Ad un certo punto, infatti, uno dei litiganti ha estratto una pistola ed ha fatto fuoco, mirando tuttavia a terra. Almeno 3 colpi sarebbero stati esplosi, uno dei quali ha finito col centrare il rivale ad uno degli arti inferiori.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. L'uomo, assistito dal personale ospedaliero e operato al piede, non si trova in gravi condizioni.

Del caso si stanno occupando i carabinieri di Montebelluna, accorsi sul posto dopo le segnalazioni. I militari hanno identificato i due partecipanti alla lite ma, dal momento che le indagini sono ancora in corso, viene tenuto il massimo riserbo. Si tratta di un nomade di professione giostraio, ovvero il possessore della pistola, e di un 32enne del posto. Denunciato l'aggressore.