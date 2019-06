Si dà fuoco per una delusione d'amore: muore madre di due bimbi

Tragedia a Montelupo Fiorentino (Firenze), dove una 39 enne si è tolta la vita, dandosi alle fiamme.

Il dramma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, quando la vittima ha raggiunto in auto il parcheggio del campo sportivo cittadino, in via del Turbone. Qui la donna ha messo in atto il suo terribile proposito, cospargendo il suo corpo di benzina e dandosi fuoco.

Una scena terribile quella che si è presentata agli occhi dei passanti, subito accorsi per cercare di impedire la disgrazia. In tanti hanno tentato di spegnere le fiamme, utilizzando dell'acqua contenuta in alcune borracce, ma purtroppo ciò non è stato sufficiente.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Montelupo, seguiti dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Estinte le fiamme, la 39enne è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso al centro grandi ustionati di Pisa, ma la corsa degli operatori del “Pegaso” è purtroppo risultata vana.

La donna, che aveva il corpo coperto per il 90% da gravissime ustioni, è spirata poco dopo aver raggiunto l'ospedale.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la 39enne, madre di due bambini, avrebbe compiuto il gesto estremo in seguito ad una delusione d'amore. Un dolore troppo grande da accettare.

Le indagini degli inquirenti sono tuttora in corso. Il corpo verrà restituito alla famiglia, perché si possa procedere alla sepoltura.