Monza, clandestino aggredisce vigili: "Diavoli nemici del Marocco"

Completamente fuori controllo, ha danneggiato numerose auto in sosta per poi insultare e minacciare i vigili urbani di Monza, intervenuti sul posto dopo le numerose segnalazioni ricevute.

Protagonista della vicenda un clandestino di nazionalità marocchina, fermato con grande fatica in via dei Mille durante il pomeriggio dello scorso mercoledì.

Le intemperanze del 36enne, in evidente stato di alterazione, sono iniziate in pieno centro cittadino. Ad essere prese di mira diverse autovetture posteggiate in zona, colpite con forti calci e pugni. Immediatamente è scattato l'allarme tra passanti e residenti, che hanno contattato le forze dell'ordine richiedendo un loro intervento.

Sul posto gli uomini della polizia municipale, che hanno tentato invano di placare la furia del facinoroso. È bastata la vista degli uomini in divisa, invece, per accendere ancora di più lo straniero. Prima ha rivolto degli insulti agli agenti, poi si è spogliato completamente ed ha iniziato a sputare in loro direzione.

Dopo aver afferrato due bottiglie di vetro da terra ha minacciato i suoi interlocutori, accusandoli di essere dei "diavoli nemici del Marocco" , come riportato da "MonzaToday".

Sempre più fuori di sè, lo straniero ha dato delle violente testate contro l'asfalto, una distrazione questa che ha permesso ai vigili di intervenire senza correre rischi. Con l'ausilio di un cuscino contenitivo e di una mascherina sanitaria che potesse proteggerli dagli sputi e da eventuali morsi, gli agenti hanno fatto scattare le manette ai polsi del 36enne.

Il nordafricano è stato trasportato in ambulanza al San Gerardo di Monza, dove ha ricevuto le cure del personale sanitario.

Come riferito dalla stampa locale, è pronta una denuncia per danneggiamento e violazione delle leggi sull'immigrazione. Il 36enne, infatti, è risultato ai controlli un clandestino.