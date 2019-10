Morta blogger Elisabetta Cirillo, raccontava lotta al cancro

È morta la blogger Elisabettra Cirillo, che quotidianamente raccontava la sua battaglia contro il cancro. Elisabetta aveva 33 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Da tempo scriveva sul suo blog "Lisa in the world" ed era seguita da migliaia di persone. Inoltre, è autrice del libro "Come capita la vita", pubblicato da Sperling & Kupfer.

Un paio di giorni fa la giovane bresciana ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la ritrae davanti a casa sua, immersa nel verde delle sue piante. "In questo periodo ho la fortuna di avere tantissimi fiori profumati in giardino, e cerco il più possibile di annusarne e questo mi dà un sacco di gioia.... che cosa da gioia a voi in questo inizio di ottobre?", ha scritto. E solo qualche mese fa Elisabetta si è sposata. Accanto alla foto che la ritrae con suo marito ha scritto: "Quando ho conosciuto il mio futuro marito avevo una maglietta scollata da cui si vedeva molto la cicatrice del mio port, mio marito dice che appena l'ha vista la voleva baciare, io non la amavo molto ma da allora gliela ho regalata".

A dare il triste annuncio della sua scomparsa è un post su Instagram: "1 agosto 1986 - 9 ottobre 2019. Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in là. È sempre stata avanti".