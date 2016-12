È morta Franca Sozzani, signora italiana della moda

Si è spenta a Milano Franca Sozzani, aveva 66 anni. A capo di Vogue Italia per 28 anni. Era nata a Mantova nel 1950 ed era malata da oltre un anno.

Addio a Franca Sozzani

Un grave lutto nella moda e per l'editoria. Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia è morta a 66 anni. È considerata anche una delle regine dell’editoria italiana. A quanto trapela, era malata da un anno. L’ultimo omaggio alla Sozzani è quellodel figlio Francesco Carozzini, che la ricorda nel documentario Chaos and Creation, presentato a Venezia. Un film che rivela lati sconosciuti della direttrice di Vogue Italia, il giornale di moda che ha diretto per 28 anni.

La carriera della Sozzani è iniziatlavorando per la rivista "Vogue Bambini" (rivista creata nel 1973). Nel 1980 è diventata direttrice responsabile di "Lei". Tre anni dopo, dirige anche "Per Lui", la versione maschile della rivista.