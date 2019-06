Morta mamma vegana che rifiutò la chemio: "È veleno non la faccio"

Niente chemioterapia, perché secondo lei era "veleno per il corpo". Una scelta assurda e sbagliata che ha portato alla morte questa 40enne inglese malata di un carcinoma al seno. Katie Britton-Jordan, originaria del Derbyshire, ha deciso di "curarsi" con una dieta vegana e degli integratori. Non ha ascoltato consigli di medici e parenti ed è andrato dritto per la sua strada. Una strada, però, senza ritorno.

Tutto inizia due anni fa quando alla donna viene diagnosticato un carcinoma mammario allo stadio 2. La 40enne rifiuta di sottoporsi a mastectomia, radioterapia e cure chemioterapiche. Il motivo? Avrebbero "avvelenato il suo corpo", diceva. In questo modo, Katie non ha dato nessuna possibilità al suo corpo di avere la meglio contro il tumore.

"Mi si spezza il cuore a scriverlo - ha scritto suo marito in un post straziante su Facebook - ma sabato, con la stessa grazia e la stessa forza con cui ha condotto la sua vita terrena, Katie è passata pacificamente alla successiva. Sono a corto di risposte quando la nostra bambina piange e chiede 'perché devo salutare la mamma?'"