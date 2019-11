È morta Maria Pia Fanfani

È morta a Roma Maria Pia Tavazzani, seconda moglie dello storico leader della Democrazia Cristiana Amintore Fanfani.

Nata a Pavia il 29 novembre del 1922, è stata una partigiana, scrittrice e fotografa, dedita prevalentemente a opere umanitarie e di solidarietà nella Croce Rossa Italiana. Nel 1942 sposa l'ingegnere Giuseppe Vecchi, e durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa alla lotta partigiana contro l'occupazione nazifascista, come staffetta accanto al fratello Attilio, capo partigiano. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1973, sposa nel 1975 Amintore Fanfani, figura storica della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, che nel 1968 era rimasto vedovo di Biancarosa Provasoli. Con il secondo matrimonio, anche grazie alla ricca rete di relazioni col mondo della politica internazionale l'attività e l'impegno umanitario di Maria Pia Tavazzani, ormai nota prevalentemente con il cognome del marito, prendono nuovo impulso. Nel 1983 diventa presidente del Comitato Nazionale Femminile della Croce Rossa Italiana, carica che ricoprirà fino al 1994 e che le consente di moltiplicare i suoi progetti umanitari. Nel 1985 viene nominata a Ginevra vicepresidente della Lega Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Diversi i messaggi di cordoglio per Maria Pia Tavazzani. "Ricordo con grande commozione Maria Pia Fanfani, testimone indefesso a difesa della pace e della solidarietà. Il suo impegno in azioni umanitarie è stato noto a tutte le autorità della Repubblica in questi anni. La dimensione internazionale del suo impegno ha fatto onore all'Italia", dice Pier Ferdinando Casini.