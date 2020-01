Morta nella cucina di casa, il corpo trovato dopo due settimane

È stata trovata morta nella cucina di casa e la sua scomparsa sarebbe avvenuta i primi giorni dell’anno. Una donna di 52 anni di origini romene è stata così ritrovata dai vigili del fuoco, chiamati dagli agenti della squadra volante. Il fatto è accaduto a Cordenons, in provincia di Pordenone. Dalle prime indagini, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a due settimane fa.

Come riporta Il Gazzettino, ieri mattina un amico della donna è andato in questura per denunciare la sua scomparsa. L’uomo ha esaudito una richiesto della madre della vedova, la quale vive in Romania e si era spaventata perché non riusciva a parlare con la figlia da qualche giorno e temeva le fosse successo qualcosa di grave. Non era mai successo che la donna, di origini romene, non riuscisse a contattare per così tanto tempo i suoi familiari che vivono nel Paese natale. Dopo aver ascoltato l’uomo, quindi, gli investigatori sono immediatamente andati a Cordenons, dove la donna viveva da sola perché qualche anno fa era rimasta senza marito.

Una volta giunti a casa della donna, la polizia ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali sono entrati da una porta finestra e subito dopo hanno trovato il corpo della vedova riverso a terra in cucina. All’interno dell’abitazione sono stati scoperti molti medicinali. La donna era infatti malata e stava seguendo una cura per combattere un tumore. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di una morte solitaria, avvenuta probabilmente i primi giorni dell’anno. Nel frattempo sembra che nessuno si fosse allarmato del suo lungo silenzio. I vicini di casa hanno riferito di non conoscerla bene e non si erano preoccupati perché erano convinti che la donna fosse rientrata in Romania per passare un po' di tempo con i figli e i parenti.

Sarà compito del medico legale effettuare un’autopsia per stabilire la causa del decesso, che a quanto pare sembra essere naturale. Quindi non dovrebbe esserci stato il coinvolgimento di terzi. Come detto solo la telefonata della madre ha consentito di scoprire cosa fosse accaduto nell’abitazione della vedova.

Un fatto ancora più inquietante è quello successo a metà giugno del 2019 in provincia di Pesaro-Urbino. In quell'occasione, una guardia medica aveva scoperto il cadavere di una donna di 59 anni, morta in casa per cause naturali. Viveva con la madre e con la sorella, pesava 30 chili e a quanto pare nessuno sapeva nulla di lei da ben 47 anni.