È morta nonna Peppa, la donna più anziana d'Europa

Se ne è andata all'alba, a 116 anni di età. Giuseppina Robucci, detta amorevolmente "Nonna Peppa" era la donna più anziana d'Europa, la seconda nel mondo. Viveva a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia: si è spenta in casa, dove era stata portata qualche settimana fa per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

"Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina" , ha commentato il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloisio.

Nel 2012 Nonna Peppa era stata insignita del titolo di sindaco onorario: in paese, proprio in queste ore, è in

fase di allestimento la camera ardente nella sala consiliare del Palazzo del Comune per dare l'ultimo saluto all'ultracentenaria. Lascia cinque figli, nove nipoti e sedici pronipoti.

Nata nel marzo 1903, ha vissuto due secoli e attraversato due guerre mondiali: per anni, insieme al marito, ha gestito il bar del paese. Paese che ora si stringe attorno alla famiglia che dà l'addio all'amata nonna da record.