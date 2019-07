Morto a 79 anni l'ex ministro Augusto Fantozzi

È morto a Roma all'età di 79 anni Augusto Fantozzi. A lungo professione ordinario di diritto tributario, fu tre volte ministro negli anni Novanta, prima con Lamberto Dini e poi con Romano Prodi. Di lui si ricorda anche l'esperienza da commissario straordinario di Alitalia su incarico del governo Berlusconi IV. Originario di Soriano nel Cimino (Viterbo), si laureò in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma nel 1963. Poi una lunga carriera da docente di diritto tributario, iniziata a Perugia e proseguita a Roma, prima alla Sapienza e poi alla Luiss. Avvocato cassazionista, fu membro della Consulta della Città del Vaticano e Presidente del Comitato scientifico permanente dell'International Fiscal Association fino al 1995.

Attività politica

Candidatosi alle elezioni del 1994 con il Patto per l'Italia di Mario Segni (Patto Segni) e Mino Martinazzoli (PPI), fu tra i principali estensori del programma economico della coalizione di centro. Non fu eletto ma dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996 fu ministro delle Finanze del governo Dini e, dal 12 gennaio al 16 febbraio 1996, anche ministro del Bilancio e della programmazione economica ad interim. Alle politiche del 1996 si schierò a fianco di Lamberto Dini e venne eletto deputato con il centrosinistra aderendo al gruppo di rinnovamento italiano. Dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998 fu ministro del Commercio con l'estero del governo Prodi I e presidente della Commissione bilancio della Camera durante la XIII legislatura. Sconfitto da Gianfranco Fini alle politiche del 2001, nel 2008 fu nominato commissario straordinario di Alitalia dal governo Berlusconi IV.

Attività professionale

Ex presidente di Sisal Spa e Sisal Holding Finanziaria ed ex rettore dell'Università "Giustino Fortunato" di Benevento, all'attività accademica e politica affiancò un'intensa e proficua attività professionale come fiscalista. Dopo gli esordi in Peat Marwick (da cui poi nascerà Kpmg), Fantozzi fondò il suo studio e per un breve periodo strinse una collaborazione con lo studio di Victor Uckmar.