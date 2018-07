È Morto Carlo Benetton. Con i fratelli fondò il brand di abiti

Si era ammalato di cancro alcuni mesi fa e la sua malattia aveva fatto peggiore le sue condizioni rapidamente. È morto nella notte Carlo Benetton, il più giovane della famiglia di imprenditori che fondò il popolare brand d'abbigliamento a metà degli anni Sessanta.

Carlo aveva seguito con particolare attenzione l'aspetto della produzione, lanciando l'espansione - con Luciano, Giuliana e Gilberto - di quello che all'inizio era soltanto un piccolo laboratorio di maglieria, ma che sarebbe diventato un brand di moda noto in tutto il mondo. Controllava anche le vaste tenute argentine legate alla famiglia.

Da presidente, Carlo aveva preso in mano anche la Maccarese, tra le società agricole italiane più importanti, che la holding legata alla famiglia Benetton (Edizione) aveva ristrutturato nell'ambito del programma di privatizzazioni lanciato dal governo. A febbraio era apparso in pubblico per inaugurare la Centrale del latte nel Lazio.

Carlo Benetton, che viveva a Treviso, dove è morto in casa, lascia quattro figli.