Morto lo chef Fusari: "Ereditate le mie ricette"

Il mondo della cucina dice addio allo chef Vittorio Fusari, morto ieri all'ospedale di Chiari, dopo un malore. Lo chef del rinomato ristorante Balzer di Bergamo si è spento all'età di 66 anni.

A metà dello scorso dicembre, il cuoco era stato ricoverato per un problema al cuore. Ma il malore sembrava essere stato superato senza grossi problemi, tanto che era stato lui stesso a rassicurare tutti, il 16 dicembre, con un post su Facebook, in cui aveva pubblicato una sua foto in ospedale. " Cari amici del web, state tranquilli- scriveva- mi sto rinnovando per l'anno nuovo! Ogni intoppo è una nuova opportunità! Vi terrò aggiornati, intanto vi saluto con il sorriso! ".

La sua passione per la cucina era così grande che, anche in ospedale, lo chef non poteva farne a meno: " Lezione di salame anche in ospedale, quando la passione è troppo forte! ", scriveva sui social il 23 dicembre scorso. Ad accompagnare la didascalia, Fusari aveva condiviso una foto mentre affettava un salame.

Invece, secondo quanto riporta BresciaToday, le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente e, dopo essere stato colpito da un'embolia polmonare il 31 dicembre, il suo cuore si è arreso e nel pomeriggio del primo gennaio 2020 Fusari è morto. Lo chef lascia la moglie e un figlio 15enne. Fusari aveva lavorato anche al ristorante Pont de Ferr a Milano e, nel 1981, aveva fondato l'osteria Il volto di Iseo.

Vittorio è stato ricordato dalla brigata del ristorante Balzer, dove lavorava: " Ciao Vittorio. Sei nei nostri cuori. Il nostro grande Maestro, ci mancherai tanto" , ha scritto lo staff del locale bergamasco. Dopo la morte dello chef, sulle sue pagine social è apparso un messaggio: " Non vi ho lasciati- si legge- avete in eredità le mie ricette che raccontano le mie idee. Copiatele e fatele vivere costruendo attraverso il cibo un mondo migliore ".

I funerali dello chef si terranno sabato 4 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Iseo alle ore 10.00. La veglia di preghiera, invece, è prevista per domani alle 19.00. Così familiari, amici e gente comune si raccoglieranno per l'ultimo saluto allo chef.