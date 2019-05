Morto dj accoltellato dall'amico al rientro dal rave party

Droga, alcol e per finire una lite con gli amici che finisce in tragedia per un ragazzo dj. Così, a un mese dall'aggressione, è morto Maurizio Canavesi, 34 anni, accoltellato il 23 aprile a Terno d'Isola (Bergamo) di ritorno da un rave party. Il drammatico epilogo è avvenuto questa mattina all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Conosciuto come dj nell'ambiente della musica elettronica con il nome d'arte Starfucker e padre di una figlia di 11 anni avuta da una relazione con una ragazza di Brescia, era ricoverato in condizioni gravissime a Bergamo.

Per l'aggressione è stato arrestato Sergio Ubbiali, 25enne di Stezzano, che con Maurizio e tre amici, due ragazze ventenni e un trentenne, era andato al Pasquatek, un rave di tekno e sballo che si svolge in Toscana durante il ponte pasquale. Il litigio scoppiò per futili motivi durante il viaggio di ritorno dalla Toscana. Cinque fendenti al collo e uno alla violento nuca gli sono costati la vita.

L'aggressione da parte dell'amico, secondo quanto riportato, era avvenuta all'interno di un camper. Immediati i soccorsi al momento dei fatti, mentre Ubbiali, invece, si era dileguato. Il ragazzo è stato poi arrestato l'indomani a Brescia e da quel giorno si trova in carcere.