Morto Federico Leardini, giornalista di SkyTg24

Un infarto mentre si allenava in palestra a Carate Brianza. Così è morto questa mattina a soli 38 anni Federico Leardini, esperto di Borsa e finanza e giornalista di SkyTg24.

Leardini, sposato e con una bimba piccola, si è sentio male ieri ed era stato portato immediatamnte all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in condizioni gravissime.

"È mancato un collega bravo e preparato, un ragazzo buono, Federico Leardini, che su @SkyTG24 ci aggiornava sull'economia", ha twittato oggi l'ex direttore di SkyTg24, Emilio Carelli, "Ciao Federico, ci mancherai!".

Come ricorda il Corriere, Leardini si occupava di economia e conduceva dal lunedì al venerdì il programma #LaCampanella, con cui spiegava al grande pubblico i mercati finanziari. "Questo è un giorno triste per noi", dicono i colleghi in un servizio a lui dedicato, "Ci lascia un bravo collega, un uomo buono e ironico. Il caffé la mattina alle 6 lo offrivi sempre tu, hai provato a spiegare l'economia ai telespettatori ma anche a qualcuno di noi".