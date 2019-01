È morto Fernando Aiuti, immunologo ​di fama mondiale. C'è l'ipotesi suicidio

È morto questa mattina al policlinico Gemelli di Roma il professor Fernando Aiuti, immunologo, 83 anni, fondatore dell’Anlaids, Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids. Si batté per anni contro l’emarginazione dei malati di Hiv e nel 1991 fece il giro del mondo la foto che lo immortalava mentre baciava sulla bocca una donna sieropositiva per dimostrare che il virus non poteva venire trasmesso via orale.

Sulla sua morte la procura di Roma sta conducendo accertamenti: il pubblico ministero avrebbe condotto un sopralluogo in ospedale e l'ipotesi è che si possa essere suicidato. Repubblica scrive infatti che Aiuti si sarebbe gettato da una finestra del quartopiano dell'ospedale capitolino.

Ricoverato al Gemelli, Aiuti venne eletto nel 2008 come capolista del Pdl in Campidoglio.