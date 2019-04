Morto Iroso, mulo alpino più vecchio di Italia

Iroso è morto. Il mulo più vecchio di Italia, l'ultimo a essere stato in forza alle truppe alpine se n'è andato all'età di ben 40 anni, che equivalgono a 120 anni per un uomo.

Lo scorso gennaio, gli Alpini avevano festeggiato l'ultimo compleanno del mulo, insieme ai proprietari, che lo avevano preso all'asta quando l'esercito passo dai muli ai mezzi cingolati, come riporta il Corriere della Sera. A dare la notizia della morte di Iroso, che viveva a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, è stato Francesco Introvigne, presidente della sezione Ana di Vittorio Veneto.

" Tante volte ci siamo incontrati con Iroso - ha ricordato su Facebook il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia- e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale di accarezzare e rispettare. Un amico degli alpini, di noi grandi come dei tanti bambini che se ne innamorarono incontrandolo, all'adunata degli Alpini di Treviso 2017, come in occasione del suo compleanno che festeggiammo a Vittorio Veneto. In lui c'è stata una fierezza straordinaria, con la quale ha rappresentato tanti valori: l'alpinità, la storia del nostro territorio, l'identità del Veneto e delle genti di montagna".