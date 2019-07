È morto l'uomo più anziano d'Italia, aveva 110 anni. Emigrato dalla Sicilia viveva a Torino

È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia e da tempo si era trasferito a Torino. Diventato supercentenario il 16 maggio scorso. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione. Si è trasferito prima a Milano, dove si è laureato in Agraria, e poi nel torinese, professore e preside di alcune scuole medie. Per il suo compleanno aveva ricevuto anche gli auguri della sindaca Chiara Appendino. "Se n'è andato dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi - racconta all'Adnkronos la figlia Grazia - quando aveva compiuto 100 anni aveva detto che voleva raggiungere i 110 e così è stato, sempre lucido, negli ultimi giorni aveva smesso di mangiare e questa mattina intorno alle nove si è addormentato per sempre. Ci ha dato dimostrazione di coraggio. Diceva sempre di credere nei sogni che la vecchiaia avvizzisce solo la pelle, ma non l'animo. Era un maestro, non solo di scuola, ma anche di vita".

Il suo segreto? Fino a qualche anno fa la sua giornata cominciava sulla cyclette e con una buona colazione a base di frutta. "Sosteneva che bisognasse affrontare ogni giornata e ogni difficoltà con grinta - aggiunge la figlia - Un messaggio che era solito ripetere anche ai suoi nipoti". Il funerale di Salvatore Cavallo si svolgerà sabato mattina ore 9.00 Parrocchia Madonna delle Rose a Torino.

Finora sono ben 253 i Supercentenari italiani conosciuti, di cui 205 residenti o morti in Italia (185 donne e 19 uomini) e 48 emigrati in un altro paese (44 donne e 5 uomini). Quelli in vita sono 19, di cui 18 residenti in Italia (17 donne e 1 uomo) e 1 all’estero (1 donna). L’attuale decana d’Italia è Anna Benericetti di 113 anni, nata il 22 marzo 1906 e residente a Forlì in Emilia Romagna.