Morto "Macistino", l'erede del clan Spada: allerta per funerale show

È morto all'ospedale San Camillo di Roma Enrico Spada, detto "Macistino". Figlio di Ottavio Maciste, il 33enne era considerato l'erede del clan Spada i cui vertici sono stati condannati all'ergastolo in primo grado. In manette erano finiti il padre e gli zii Carmine e Roberto (quello che aggredì il giornalista di Rai2, Davide Piervincenzi, con una testata), mentre lui era stato assolto. Così si era preparato per guidare l'organizzazione che ha sede a Ostia.

Con il decesso di Enrico Spada per una patologia cardiaca, si è però aperta un'altra questione: quella dei funerali del figlio del boss. Come spiega il Messaggero, la questura è al lavoro per blindare le esequie e bloccare qualsiasi tipo di show in stile Casamonica. Ai familiari verrà quindi notificato un provvedimento che obbliga a svolgere una cerimonia strettamente privata, senza alcun tipo di " modalità clamorose ". Vietate quindi carrozze con cavalli, musica a tutto volume, elicotteri e petali di fiori sulla folla. Istituzioni e forze dell'ordine, in borghese e in divisa, saranno comunque in allerta per monitorare la situazione ed evitare che si vengano a creare spiacevoli episodi.

Non è però del tutto eslcuso, spiega ancora il quotidiano, l'ingaggio di uno dei cantanti neomelodici napoletani per un breve concerto da dedicare all'ex erede del clan Spada. In questi giorni, era perfino circolato il nome del noto Tony Colombo, il cantautore che pochi mesi fa ha sposato Tina Rispoli, vedova del boss della camorra Gaetano Marino. Sul loro matrimonio era stata persino aperta un'inchiesta dalla Procura Antimafia.

Dopo il caso dei funerali del boss dei Casamonica in stile il Padrino, ora l'allerta a Ostia è massima. Per l'ultimo omaggio al figlio del boss ed erede del clan Spada è prevista la partecipazione di una moltitudine di persone e la sicurezza non può mermettersi errore alcuno.

"Macistino" si chiamava Enrico Spada come "Pelè", uno dei primi boss del clan Spada di Ostia Nuova che aveva seminato paura sul litorale negli anni'80. Sieropositivo, minacciava di infettare ogni persona che non si piegasse agli ordini degli Spada. Morì di Aids in carcere nel 2016 e anche per lui furono vietati i funerali show.

A Ostia le forze dell'ordine si stanno ora preparando per entrare in azione. Non dovrebbero essere imprevisti e i funerali dovrebbero avvenire senza grandi clamori. In ogni caso, gli agenti saranno presenti su tutto il litorale mentre verrà dato l'ultimo saluto al boss del clan Spada.