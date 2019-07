Morto Scott, il cane eroe che scavò tra le macerie di Amatrice

Aveva 13 anni ed era considerato uno degli eroi di Amatrice. Scott era una dei cani che aveva instancabilmente cercato supersiti sotto le macerie dopo il terremoto del 24 agosto 2016. Ma questa mattina, il golden retriver del coordinamento di Savona dei volontari del Soccorso cinofilo ligure, è morto, tra le braccia del suo istruttore, Giovanni Bozzano.

Scott aveva iniziato il suo addestramento quando era ancora un cucciolo molto piccolo, di appena 90 giorni, e nel 2009 aveva ottenuto il brevetto di soccorritore. Poi, nel 2016 era stato ad Amatrice, dopo che il devastante sisma di agosto aveva raso al suolo la cittadina. Quella era la prima volta che Scott partecipava a un'attività così complessa, tanto che il suo addestratore aveva dovuto convincerlo con un manicotto con cui giocava spesso, per farlo salire sul mezzo del Centro mobile di coordinamento. "Il manicotto era il suo gioco preferito - ha ricordato Bozzano, secondo quanto riporta Fanpage- ma ad Amatrice non c'è stato tempo per giocare ".

Era stato il cane a permettere ai soccorritori di recuperare una coppia sepolta sotto le macerie, perché con il suo abbaiare aveva attirato l'attenzione dei colleghi umani proprio nel punto dove marito e moglie erano intrappolati. Quel giorno, ricorda l'istruttore " abbiamo lavorato ininterrottamente dalle 7.30 del mattino fino alle 7 di sera. I cani sono instancabili perché li abituiamo ad aumentare gradatamente la loro resistenza, ma in ogni caso manteniamo il cane in ricerca soltanto un determinato numero di minuti per evitare di stressarlo. Scott è sempre rimasto al mio fianco. Aveva capito che la situazione era delicata. Ad Amatrice eravamo impegnati in diversi sopralluoghi nella zona rossa. Non so dire di preciso quante persone abbia salvato Scott, ma posso dire che ha segnalato la presenza di diverse persone che sotto le macerie chiedevano aiut o".