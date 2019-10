Multa da 100 euro per aver buttato il mozzicone dal finestrino

Il gesto, decisamente incivile, fatto da un guidatore non è passato inosservato alla polizia locale che gli ha fatto una multa di 100 euro. L’uomo è stato sanzionato per aver gettato dal finestrino della sua auto un mozzicone di sigaretta sul Lungomare Nazario Sauro, in provincia di Bari. Efficientissimi gli agenti preposti del nucleo antidegrado di Bari, voluto dal comandante Michele Palumbo in occasione della sua nomina, che, appena visto il gesto incivile, hanno fermato il guidatore.

Per l’uomo è subito scattata una multa salata per la violazione del collegato ambientale del 2015. Come ha sottolineato Palumbo “Sebbene trattasi di violazioni non semplici da contestare, grazie allo spirito di abnegazione del Corpo, continueremo a tutelare il decoro della nostra città e a reprimere le condotte contro il vivere civile”.

Già nel 2016, un 35enne era stato sanzionato con cento euro per aver buttato un mozzicone per terra, in piazza Umberto. A fare la multa i vigili che avevano seguito le norme antifumo volute ai tempi dall’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin, e i dettami del collegato ambientale approvato con la Legge di Stabilità del 2016.