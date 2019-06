Multa di 459 euro al catamarano francese sotto costa

Il comandante di un catamarano battente bandiera francese ("Eos 54 - Absolu" ) è stato multato, nel pomeriggio, con un verbale da 459 euro per aver violato l’ordinanza sulla sicurezza della balneazione. I militari della Guardia Costiera, infatti, lo hanno “pizzicato” sotto costa, ad appena una ventina di metri dalla spiaggia di Arziglia, a Bordighera, in provincia di Imperia. La stagione balneare è ormai alle porte e si tratta della prima contravvenzione emessa per questo tipo di violazione.

A richiedere l’intervento sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato la Capitaneria di Porto, preoccupati alla vista del natante così vicino alla riva. Sul posto è così intervenuta una motovedetta dell’ufficio marittimo di Sanremo. Il personale ha prima controllato la documentazione di bordo, per verificarne la regolarità, quindi ha compilato il verbale.

L'imbarcazione, è un "charter" di 16.45 metri di lunghezza e 8.48 metri di larghezza. Costruito nel 2016, Absolu può ospitare fino a 12 persone in 6 cabine. Dalla Guardia Costiera informano che è attivo, su tutto il territorio nazionale, il numero blu 1530 per le emergenze in mare.