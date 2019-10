Multa da quasi 8 mila euro: guida parlando al telefono, senza patente e assicurazione

Di certo non la dimenticherà perché è una multa di quasi 8 mila euro, per la precisione 7.961. Il motivo? Guidava parlando al telefono ed era senza patente e assicurazione. Il protagonista della vicenda è un uomo di 58 anni di Spinea, che ieri mattina si è visto contestare dalla polizia locale del capoluogo veneto varie sanzioni amministrative. Per lui si sono rivelate un autentico salasso. L’auto è stata sequestrata e affidata al custode acquirente, mentre il conducente è rientrato a casa a piedi.

Il controllo è stato avviato mentre gli agenti erano impegnati a gestire la circolazione durante la Venice Marathon. A una vettura è stato imposto di fare inversione di marcia per evitare che il veicolo bloccasse il percorso di gara. Il conducente, che sembrava infervorato, era impegnato al telefono e non era in grado di fare la manovra richiesta. A quel punto gli agenti si sono avvicinati all’uomo ma quest’ultimo ha fatto cenno ai vigili di attendere la fine della conversazione. Al termine della chiamata, il conducente ha accostato l’auto.

Gli agenti hanno chiesto documenti e libretto ma l’uomo ha detto loro di non avere la patente di guida perché era stata revocata nel 2005. Inoltre, ha spiegato di aver preso l’auto della moglie, che era però sprovvista di assicurazione, per andare a Venezia a prendere il figlio. Quest’ultimo non sapeva che ci fosse la maratona e quindi non sapeva come rientrare a casa.

Alla polizia locale non è rimasto altro che contestargli la guida con patente revocata con l'uso del cellulare, la guida su veicolo sprovvisto di assicurazione e il rifiuto di assunzione di custodia. Le sanzioni totali hanno raggiunto 7.961 euro.