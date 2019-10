"Mi fa male la schiena". E muore a 44 anni per un tumore all'utero

Dopo una lunghissima battaglia contro il cancro, è morta a 44 anni. E così la vita di una giovane donna si è spenta al policlinico San Marco di Mestre, in provincia di Venezia.

Come racconta Il Gazzettino, la donna lascia il marito di 54 anni e la figlia di appena 6 anni. Il coniuge racconta che appena un anno fa stavano facendo le pubblicazioni per il matrimonio. La coppia si è infatti sposata lo scorso 15 dicembre e viveva felicemente da 15 anni a Robegano, frazione del comune di Salzano.

Lo scorso settembre la donna scoprì di essere malata a causa di forti dolori alla schiena. Dopo un periodo di cure, i medici si resero conto che la causa delle sue sofferenze era un tumore all’utero. La donna venne sottoposta a cicli di chemioterapia e radioterapia, in un primo momento all’istituto tumori di Milano e poi al centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Purtroppo nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate e la malattia non le ha dato tregua fino al tragico epilogo. La famiglia ha voluto donare le cornee. La donna lavorava come impiegata alla Telecom a Padova e dalla licenza matrimoniale di dicembre non era più tornata al lavoro a causa della grave malattia.