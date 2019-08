Muore bimbo di 4 anni schiacciato da un silos nel Mantovano: grave il padre

Una fatale tragedia in famiglia nel basso mantovano, dove un bambino di quattro anni è morto per essere stato schiacchiato da un silos. In un'azienda agricola di Galvignana di Pegognaga, piccola frazione in provincia di Mantova, padre e figlio sono stati travolti da un enorme contenitore per mangimi, crollato all'improvviso sopra di loro.

Il bambino apparso subito in tragiche condizioni è stato trasportato con l'ambulanza in arresto cardiaco al pronto soccorso dell'ospedale di Mantova, con un grave trauma alla testa. È morto poco dopo il ricovero. Il padre 32enne è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Parma per delle serie lesioni al bacino. È grave, ma non in pericolo di vita.

Da quanto riportato su Il Giorno, il bambino era appena arrivato alla fattoria con la madre ed è corso incontro al padre che si trovava nella stalla, per salutarlo. Il papà 32enne ha preso il figlio in braccio quando in quell'istante uno dei tre supporti del silos a pochi passi ha ceduto. La madre fortunatamente è rimasta illesa. Avvertito dalle grida il nonno si è precipitato per spostare il silos col trattore, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Pegognaga che hanno messo i sigilli al luogo. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia.