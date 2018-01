Muore di cancro a 27 anni ma prima scrive una lettera: "La vita è un dono"

Un vero e proprio appello alla vita quello fatto su Facebook da Holly Butcher, una ragazza di 27 anni del New South Wales che ha combattuto ed è morta a causa di un cancro.

La ragazza ha così scritto una lettera pubblicandola sul suo profilo social indirizzata ai suoi amici, virtuali e non: "Ho sempre immaginato di diventare grande, che un giorno avrei avuto le rughe e i miei capelli sarebbero diventati bianchi. Ho sognato di fare una famiglia con l'uomo che amo. L'ho desiderato così tanto da far male".

"La vita è così. Fragile, preziosa e imprevedibile. Ogni giorno che passa non è un nostro diritto, ma un dono che ci viene dato. Ora ho 27 anni e non voglio morire: amo la mia vita, sono felice e in debito coi miei cari. Ma non ho il controllo della mia vita tra le mani" . Per lei, però, non c'è stato niente da fare.