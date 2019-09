Muore in un incidente con il parapendio sulle Dolomiti trentine

Altro tragico incidente con il parapendio. Questa volta in Val di Fassa ha perso la vita un uomo di 49 anni originario del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del quarto caso in due settimane nella Valle del Trentino.

Come riporta Il Gazzettino, l’uomo si era lanciato verso mezzogiorno di ieri dal Col Rodella, una delle cime più suggestive delle Dolomiti trentine e molto frequentata dagli appassionati di questa disciplina.

Secondo le prime ricostruzioni, qualcosa è andato male durante il volo. Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo della vela all’uomo, che in un secondo momento è precipitato a terra. L’impatto con la superficie è stato fatale. L’elicottero e gli operatori della stazione Alta Val di Fassa del soccorso alpino si sono attivati per le ricerche, che non sono state facili. Una volta individuato il punto esatto dell’incidente, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La salma è stata quindi recuperata e trasportata alla camera mortuaria di Canazei.

Subito dopo, elicottero e uomini del soccorso alpino sono intervenuti per un altro incidente ad un pilota di parapendio. Decollato anche lui dal Col Rodella, è poi precipitato su un albero a un'altezza di 10 metri sotto cima Ponsin, in Val di Dona. Fortunamente è stato recuperato illeso a terra insieme alla sua vela e portato fino alla zona di atterraggio a Campitello di Fassa.