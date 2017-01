Muore a Londra Lord Snowdon, cognato della Regina Elisabetta

È morto oggi a 86 anni Lord Snowdon, cognato della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. Nato nel 1930 a Londra da nobile famiglia, Lord Snowdon sposò la sorella minore di Elisabetta, la principessa Margaret, il 6 maggio del 1960 nell'abbazia di Westminster.

Quello con la seconda figlia di Re Giorgio VI non fu però un matrimonio felice: i due divorziarono già nel 1978, al termine di una separazione lunga e difficile, segnata da accuse di adulterio. Nonostante i numerosi scandali e le accuse di abuso di alcol e droghe l'ex marito della principessa Margaret mantenne sempre uno stretto rapprto con la Casa Reale. In una nota, Buckingham Palace ha comunicato che la Regina è stata informata della sua scomparsa: la sovrana, secondo il royal correspondent della BBC, si è detta "rattristata" della notizia.

Lord Snowdon, ricorda la BBC, intraprese una carriera come fotografo e regista, dedicandosi ai ritratti di persone potenti e famose come sua nipote la principessa Diana del Galles, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich e Jack Nicholson. Inoltre egli lavorò come designer, progettando una voliera per lo zoo di Londra e disegnando un nuovo modello di carrozzina elettrica per disabili.

Dal 1978 al 2000, dopo il divorzio dalla principessa Margaret, Lord Snowdon fu anche sposato con la ricercatrice della BBc Lucy Mary Lindsay-Hogg.