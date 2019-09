Muore un podista alla mezza maratona Roma by night Run

È stato colto da un malore al quarto chilometro della Roma by Night Run. Il podista Erminio La Rocca è morto nella notte all’ospedale Santo Spirito dopo essere stato soccorso dagli assistenti sanitari della gara.

Come riporta Il Messaggero, il podista romano era tesserato con la Podistica Ostia e stava partecipando alla mezza maratona in notturna di 8 chilometri che si è svolta ieri. Gli organizzatori hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia e agli amici di Erminio per la sua scomparsa.

Su Facebook l'Acsi Campidoglio Palatino ha voluto ricordarlo così: "Qualche giorno fa, felice di essere stato dichiarato abile e arruolato, si era detto pronto a partecipare alla sua ottava 12x1 ora. Noi ne ricordiamo molte di più con lui, tra pacchi gara da preparare e acqua da distribuire, sempre con l'accompagnamento della sua allegria e della sua generosità. Caro Erminio il nostro cuore continua a battere per te".

La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva Forhans Team con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio e in collaborazione con la Fidal Lazio. Al via da piazza del Popolo oltre duemila atleti, di cui molti provenienti da oltreoceano, in rappresentanza di 42 nazioni. I podisti hanno corso tra i monumenti e le piazze storiche della Capitale, dal Colosseo ai Fori Imperiali, da piazza Venezia al Circo Massimo, poi ancora piazza di Spagna fino al ritorno dentro Villa Borghese a due passi dalla terrazza del Pincio. La corsa è stata aperta da Sara, una bimba disabile che ha il sogno di diventare giocatrice di basket in carrozzina.