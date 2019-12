Muratore inglese vince 123 milioni alla lotteria ma continua a lavorare

Vince alla lotteria quasi 123 milioni di euro ma decide di continuare a lavorare perché come detto da lui “ha dei lavori da finire e non può abbandonare i suoi clienti”. Protagonista di questa insolita storia un muratore inglese di 42 anni che vive a Selsey, nel West Sussex, insieme alla moglie e ai due figli di 10 e 15 anni.

Come riporta il Mirror, il 19 novembre l’uomo ha vinto 105 milioni di sterline a EuroMillions, una lotteria che interessa più Paesi europei. La cifra corrisponde a circa 122,7 milioni di euro. La vita del muratore è destinata a cambiare ma l’uomo non ha intenzione di lasciare i suoi impegni professionali. Ha spiegato che aveva preso degli impegni con i suoi clienti e non può lasciarli perdere. Ha quindi intenzione di mantenere la parola data con loro e non vuole tenere tutti i soldi per sé. “ Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi - ha sottolineato l’uomo -: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buon Natale per tutti, non solo per noi ”.

La moglie del muratore, di origini slovacche, ha invece deciso di lasciare il lavoro di cassiera in un discount aperto 24 ore su 24. La donna, infatti, ha detto che si vuole riposare un po’ perché i turni di notte sono stancanti. Inoltre, non ha potuto passare molto tempo con i suoi figli. “ La prima cosa che farò - ha spiegato la donna - è comprare una nuova casa, più grande ”.

EuroMillions è una lotteria pan-europea lanciata inizialmente in Francia, Spagna e Regno Unito. La prima estrazione ha avuto luogo venerdì 13 febbraio 2004 a Parigi. In un secondo momento hanno aderito alla lotteria anche Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. L'estrazione si svolge ogni martedì e venerdì sera a Parigi. Una singola giocata a Euromillions costa 2 euro o 3 euro se si gioca con il Plus, un’opzione disponibile solo nella Repubblica d'Irlanda.

I premi, ad esclusione del jackpot, sono proporzionati in base alla partecipazione per paese, sono pagati a forfait e sono tutti esenti da imposte, compreso il jackpot, ad eccezione di Svizzera, Spagna e Portogallo.