Mussolini sul manifesto per il tesseramento. E scoppia l'ira dell'Anpi

La foto di Benito Mussolini (sigaretta in bocca) e una citazione di J.R.R. Tolkien, autore amato dalla destra. È questo il manifesto per la campagna di tesseramento di Forza Nuova Calabria che ha scatenato l'ira dell'Anpi e dell'Osservatiorio nuove destre.

"Le radici profonde non gelano mai", si legge nel cartello che sponsorizza l'affiliazione al partito fondato da Roberto Fiore. "Se non è questa apologia di fascismo ci domandiamo quando mai lo sia", attaccano Osservatorio sulle nuove destre e Anpi come riporta Repubblica.

La polemica, inutile dirlo, è destinata a durare. L'uso del Duce come marketing politico è secondo la sinistra vera e propria apologia del fascismo, dunque sanzionabile per legge. Nella foto si vede Mussolini con la bombetta in testa, vestito in giacca e cravatta e sigaretta in bocca. Su Facebook è arrivata la risposta di Forza Nuova Calabria, che ha pubblicato la fotografia di una bombetta con la scritta "Apologia dello stile".