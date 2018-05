Napoli, Abete aggredito: preso a schiaffi da abusivi

Luca Abete aggredito e preso a schiaffi in piazza Mercato a Napoli. L'inviato di Striscia la notizia era impegnato nella preparazione di un reportage sui parcheggiatori abusivi nella città.

Il post su Facebook

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, ha raccontato quanto successo sulla sua pagina Facebook. A corredo del video del servizio di Abete, Borrelli scrive: " Piena solidarietà a Luca Abete che è stato aggredito e schiaffeggiato in piazza Mercato a Napoli mentre era impegnato a preparare uno dei servizi sulla piaga dei parcheggiatori abusivi che andranno in onda nei prossimi giorni nel corso di Striscia la notizia ".

Gesto di solidarietà da parte del consigliere comunale, impegnato da tempo nella battaglia contro i parcheggiatori abusivi. Insieme al onsigliere comunale Marco Gaudini e lo speaker Gianni Simioli, ha creato anche la pagina Facebook Io odio i parcheggiatori abusivi per raccogliere le denunce di quei cittadini stanchi di subire i suprusi per la sosta nella città. (Clicca qui per il video dell'aggressione)