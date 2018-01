Napoli, un degrado senza fine: la senzatetto dorme sul jersey

A trovarla, addormentata, è stato un giornalista, Giovanni Rinaldi. Che ha subito avvisato la municipale affinché intervenisse e le salvasse la vita. La donna, una senzatetto, dormiva sullo spartitraffico che porta alla stazione centrale di Napoli. E la fotografia ha subito fatto il giro del web perché racconta drammaticamente un altro rivolto del degrado della città governata dal sindaco Luigi De Magistris.

"Questa mattina questa povera donna si è addormentata qui, in bilico, incurante di trovarsi tra la vita e la morte - racconta Rinaldi - ho pensato che l'avesse quasi fatto di proposito per far scegliere al caso il suo futuro altrimenti destinato alla sopravvivenza" . Subito dopo il giornalista ha avvisato la municipale San Lorenzo che è intervenuta immediatamente. "Spero stia bene" , si lascia andare in conclusione Rinaldi. Lì, abbandonata tra le automobili che sfrecciavano per arrivare in tempo in stazione centrale, ha rischia un terribile incidente. Nell fotografia, condivisa su Facebook dal giornalista, si vede bene che la senzatetto cerca riparo nel "caldo" di un cappotto. A terra ci sono, ordinatamente riposte, le sue scarpe. E, poco più in là, il trolley con i suoi effetti personali.