Napoli, 5 giovani arrestati per possesso di pistola e marijuana

Un gruppo di cinque ragazzi è stato arrestato dalla polizia di Napoli nel corso di un controllo notturno. L'episodio è accaduto nel quartiere Vomero nei pressi di un distributore di benzina. Giravano in scooter da quelle parti, ma quando hanno visto arrivare gli agenti hanno tentato la fuga. Un tentativo del tutto inutile: i poliziotti una volta accortisi della reazione dei giovani, sono riusciti a bloccargli la strada con la volante femandoli. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato nelle tasche dei ragazzi più di mille euro in contanti, una Beretta calibro 7.65 con matricola cancellata e delle bustine contenenti marijuana.

I giovani sono stati tratti in arresto e dovranno rispondere delle accuse di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. Come leggiamo da FanPage, i giovani provengono dalla zona dei Quartieri Spagnoli e sarebbero già noti alle forze dell'ordine. Sono stati resi noti i nomi degli arrestati: Antonio Pipolo, Ciro Marrazzo, Giuseppe Sorrentino e Carmine Nocerino, di età compresa tra i 20 e i 23 anni. Con loro anche un ragazzino di 17 di cui non è stata esplicata l'identità.

I cinque sono stati sorpresi a poca distanza da un distributore di carburante in viale Michelangelo da parte degli agenti del commissariato Vomero, che si trovavano in zona nel corso di un pattugliamento notturno come previsto dalla decisione di intensificare i controlli presso il quartiere collinare partenopeo. Ai controlli partecipano carabinieri e Polizia di Stato.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 1466 euro in contanti (in banconote perlopiù di 50 euro) e 5 bustine di marijuana. Particolari esami sono in corso sulla pistola ritrovata, una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa avente 7 proiettili nel caricatore. Il questore di Napoli Alessandro Giuliano, commentando il caso, ha dichiarato come la situazione sia allarmante, ma che i controlli ci sono e sono efficaci.

