Napoli, rapina finisce nel sangue: gioielliere ammazza il bandito

Sono entrati con i volti coperti da maschere di carnevale. Volevano svuotargli la cassa prima che chiudesse il negozio. Ma il gioielliere non è rimasto con le mani in mano e si è difeso. Ha impugnato un'arma e ha sparato ai rapinatori che erano entrati nel suo negozio su corso Durante, a Frattamaggiore, nel Napoletano. Uno dei malviventi è stato freddato sul colpo, mentre un altro è stato fermato, mentre scappava, da un ispettore libero dal servizio che, fortunatamente, passava in quel momento davanti alla gioielleria "Corcione". Abbandonati i due scooter parcheggiati fuori dal negozio, il terzo balordo è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Erano mascherati, e il rapinatore ucciso portava una maschera di Hulk. Ha scelto una gioielleria che si trova nel centro della cittadina alle porte di Napoli, una zona molto frequentata di sabato sera. Sono entrati intorno alle 18:30, probabilmente con la tecnica della spaccata, infrangendo cioè una vetrina. La polizia ha trovato e sequestrato sul posto due pistole, una a tamburo e una 9 x 21.