Napoli, tenta di far esplodere un gattino con un petardo nell'ano

Ennesimo episodio di maltrattamento di animali quello che viene raccontato dal locale Cronaca Flegrea, dove un uomo di Bacoli (Napoli) ha tentato di infilare nell'ano di un gattino un petardo, con l'evidente scopo di far letteralmente esplodere il povero animale.

Fortuna ha voluto che le manovre folli dell'uomo venissero osservate da due ragazze intente a farsi uno degli ultimi bagni di stagione: le due giovani bagnanti non appena percepite le intenzioni malvagie sono corse immediatamente in direzione del micio, facendo scappare l'autore del gesto tanto vigliacco quanto crudele. Come se non bastasse, le salvatrici della bestiola sono provvidenzialmente riuscite a prendere il numero di targa del veicolo col quale l'uomo nel frattempo si stava dando alla macchia ed a consegnarlo nelle mani dei carabinieri, cui le giovani hanno poi raccontato l'intera vicenda.