Napoli, uccide la madre e si barrica in casa

In provincia di Napoli, un uomo di trentasette anni, con gravi problemi psichici, ha ucciso la madre a colpi di fucile e poi si è barricato in casa.

Nella tarda mattinata di oggi, un appartamento di corso Campano, a Qualiano, in provincia di Napoli, è stato teatro del folle gesto di un uomo di trentasette anni, Pasquale De Falco, affetto da gravi problemi psichici. L'uomo ha imbracciato il fucile da caccia, regolarmente detenuto in casa dal padre, e ha sparato alla mamma, Teresa Ricciardello, uccidendola. Successivamente si è barricato in casa e, una volta arrivati sul posto i carabinieri, ha rivolto l'arma verso di loro. Dal loro punto di osservazione, le forze dell'ordine riescono a vedere il corpo della donna steso a terra, su un corridoio esterno all’abitazione, al primo piano.

In un primo momento, si pensava che nell'abitazione, insieme al trentasettenne, ci fosse anche il padre. Ma lui era fuori casa ed è stato rintracciato dai militari dell'Arma, che lo stanno portando sul luogo della tragedia. L'obiettivo è infatti quello di convincere il giovane a mettere a terra il fucile e ad aprire la porta di casa, cercando di evitare il peggio. Si teme infatti che De Falco possa spararsi, dati i suoi problemi di salute che l'avevano portato, cinque anni fa, a tentare il suicidio.

Sul luogo è intervenuta anche la polizia municipale, che ha transennato la zona, evitando il passaggio ad altre persone. Nel frattempo, le operazioni dei carabinieri sono ancora in corso.