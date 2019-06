Nasce la prima bambina dopo oltre vent'anni nel paesino "fantasma"

Il paesino "fantasma" rinasce dopo 21 anni. A Dosso, Val di Scalve, in provincia di Bergamo, è nata una bambina di nome Elena. L’ultimo nato nella realtà della bergamasca era venuto al mondo nel 1998 e si tratta proprio dello zio della bimba, che ora ridà vita e speranza al paese di neanche trenta anime, frazione di Dosso di Azzone, che di abitanti ne conta a malapena quattrocento.

Il "miracolo" è arrivato alle 17:30 di sabato 22 giugno, all’ospedale di Esine, in Val Camonica, come scrive L'Eco di Bergamo. Un fiocco rosa accolto con palloncini per le vie e campane a festa. Perché un evento del genere, lì, merita assolutamente questa attenzione.