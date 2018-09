Nasce la nuova Retequattro: il pilastro sarà l'informazione

Nasce la nuova Retequattro, rete generalista che avrà "come pilastro portante l'informazione". A ufficializzare le novità che caratterizzeranno la nuova rete Mediaset, lo stesso amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi: "Il nostro obiettivo è fare una rete generalista che però abbia come pilastro l'informazione. Siamo pronti per questa nuova grande sfida che è quella di rendere Retequattro una rete che vive soprattutto di attualità, approfondimento, informazione. Una grande sfida perché l'editoria in Italia è sotto pressione, c'è tanta concorrenza. Un progetto così ambizioso denota coraggio. Siamo fiduciosi che il pubblico apprezzerà questa nuova offerta".

La conferenza stampa di presentazione è avvenuta a Roma, tra i presenti oltre a Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, Mauro Crippa, dg dell'informazione Mediaset, i conduttori di alcuni programmi di punta: Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4 con la nuova edizione delle 12 e conduttore del programma di attualità"W l'Italia, oggi e domani", Roberto Giacobbo, dal 30 ottobre tutti i martedì con il programma di divulgazione "Freedom, oltre il confine", Barbara Palombelli, che inaugurerà il restayling della rete con il programma "Stasera Italia" in onda il 12 settembre, Piero Chiambretti, dal 17 ottobre tutti i mercoledì con il programma di intrattenimento "La Repubblica delle donne", Nicola Porro, dal 17 settembre tutti i lunedì con il talk show politico-economico "Quarta repubblica" e Gianluigi Nuzzi dal 14 settembre tutti i venerdì con "Quarto Grado".

Un Tg rinnovato, talk d'attualità e 5 produzioni originali ed esclusive a settimana saranno i contenuti della nuova Rete4, ma - ha continuato il direttore della rete - "non tradiremo il nostro pubblico". Lombardi, infatti, ha voluto tranquillizzare i vecchi spettatori, garantendo che verrà mantenuto il carattere generalista del canale senza trasformarlo in una rete tematica all news.

Spazio a informazione e intrattenimento, ma anche al cinema e alle soap con l'arrivo de "Il Segreto" in prima serata.

Durante la presentazione della nuova rete Pier Silvio Berlusconi ha inoltre informato di un altro cambiamento che riguarderà le reti Mediaset: "Se tutto va come deve andare nell'arco del mese di ottobre tutte le reti gratuite di Mediaset saranno fruibili anche sulla piattaforma satellitare a pagamento Sky. Molto importante per noi - ha aggiunto - perchè vogliamo che la nostra offerta viva ovunque, su ogni ambito. Non abbiamo particolari aspettative sugli ascolti che ne deriveranno".

Infine, l'amminstratore delegato ha espresso il suo eventuale consenso a trasmettere sulle proprie reti televisive il documentario su Firenze che sta preparando Matteo Renzi: "Avere il documentario di Renzi sulle nostre reti mi piacerebbe. Lo stimo. Sono sicuro che si tratta di un prodotto fatto con qualità.