Naufragio a largo della Libia: "Almeno 25 vittime in mare"

Naufragio a largo delle coste libiche. Il primo del 2018. Almeno 25 persone sarebbero morte dopo l'affondamento di un gommone diretto probabilmente verso le coste italiane. A provocare la tragedia ssarebbe stato il cedimento del fondo dell'imbarcazione. Immediatamente decine di migranti sono caduti in mare. Sono già otto i corpi recuperati nelle operazioni di soccorso. A dare notizia dell'incidente è stato l'equipaggio della nave dell'Ong tedesca Sea Watch. Ad avvistare l’imbarcazione è stato un aereo in pattugliamento marittimo di Eunavfor Med - operazione Sophia. All’intervento, coordinato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, hanno preso parte anche mezzi della Marina militare italiana. L'imbarcazione si trovava a 40 miglia dalla costa della Libia. Intanto almeno altre 84 persone sarebbero state tratte in salvo dalla neve "Diciotti". Adesso bisognerà ricostruire l'esatta dinamica del naufragio. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e si teme che il numero dei dispersi in mare possa crescere.