Nave da crociera urta battello. Passeggeri feriti a Venezia

Una nave da crociera qusta mattina intorno alle 8.30 ha speronato un battello fluviale turistico. L'impatto è avvenuto all'altezza del canale della Giudecca. Secondo una prima ricostruzione la nave potrebbe aver urtato il battello a causa di una avaria che ha fatto perdere il controllo della rotta di navigazione. Il battello coinvolto nell'incidente è uno di quelli che risalgono il Brenta per un tour tra le ville del Veneto. A quanto pare ci sarebbero dei feriti. La nave da crociera era in attracco al molo di San Basilio quando ad un tratto ha tamponato sul lato di poppa il battello che era in ormeggio. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi per verificare la situazione a bordo del battello.

Come detto ci sono alcuni feriti. Secondo le infroamzioni dei soccorritori giunti sul posto i feriti sarebbero almeno 4. Di questi quattro si trovavano a bordo del battello da gran turismo mentre un altro era a bordo della nave da crociera. Non ci sono dispersi. Sul molo dove era ormeggiato il battello si è scatenato il panico mentre la nave si avvicinava alla banchina. Dalle immagini dei video è possibile vedere la fuga dei turisti e un passeggero che viene colto alla sprovvista dall'urto mentre si trova su una scaletta per l'ingresso a bordo del battello. Solo la rapidità di un uomo dell'equipaggio che gli tende la mano ha evitato il peggio. A quanto pare i rimorchiatori non sono riusciti a frenare la nave che è stata trascinata via dalla corrente verso il molo. Sull'incidente è intervenuta la Msc, compagnia della nave da crociera coinvolta: " Questa mattina, intorno alle 8.30, Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal Vtp per l'ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all'altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale. Sono in corso tutti gli accertamenti - prosegue Msc - per capire l'esatta dinamica dei fatti, la compagnia sta assicurando la massima collaborazione ed è in contatto costante con le autorità locali. La nave al momento è in attesa della messa in sicurezza del battello fluviale e del completamento delle operazioni di sbarco dei passeggeri dello stesso ".