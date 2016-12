Le Nazioni Unite contro l'Italia: "Dovete dare una casa ai rom"

Una casa per tutti i rom. Gratis, ovviamente. Mentre gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Uniti si concentra sui nomadi e impone all'Italia di assegnare "alloggi sociali" ai 40mila che vivino nei campi rom. In alternativa lo Stato italiano potrà concedere "sussidi" che che permettano loro di "uscire dalla segregazione" . Un vero e proprio schiaffo a tutti quegli italiani che non hanno una casa e che attendono ancora un alloggio popolare.

Lo scorso 9 dicembre, come riporta oggi Libero, l'Onu ha scritto all'Italia facendo leva su un vecchio foglio di carta sottoscritto dall'allora premier Mario Monti. Si tratta della "Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020". Il documento impegna il nostro Paese a superare il "disagio abitativo" e "favorire l'inclusione sociale ed economica delle comunità" . E già oggi lo Stato italiano fa davvero molto: dall' "edilizia sociale in abitazioni ordinarie pubbliche" al "sostegno all'acquisto di abitazioni ordinarie private" , dal "sostegno all'affitto di abitazioni ordinarie private" alle "autocostruzioni accompagnate da progetti di inserimento sociale" . E ancora: l' "affitto di casolari/cascine di proprietà pubblica in disuso" , l'individuazione di "aree di sosta per gruppi itineranti" e la "regolarizzazione della presenza di roulotte in aree agricole di proprietà" delle comunità nomadi.