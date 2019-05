'Ndrangheta, 35 arresti a Crotone. Salvini: "Continua la pulizia"

Sono stati 250 uomini delle Fiamme Gialle che questa mattina hanno arrestato 35 persone ritenute appartenenti alle cosche della 'ndrangheta calabrese. L'annuncio è arrivato direttamente dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri il quale annuncia che le Fiamme Gialle stanno eseguendo provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione distrettutale antimafia (Dda) nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti a cosche malavitose accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico di droga, porto illegale di armi, intestazione fittizia di beni e usura. Gli investigatori hanno giudicato la rete " Potentissima " e ben radicata all'interno del territorio calabrese e non.

I finanzieri hanno inoltre sequestrato, si legge su Repubblica, beni per diversi milioni di euro che gli arrestati facevano risultare appartenere a prestanomi o a società fantasma create ad hoc per scongiurare i controlli.