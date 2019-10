Nei guai il commercialista amico di Di Maio, indagato per un grosso buco di bilancio

È indagato in una maxi inchiesta su una filiera di società fallite, che avrebbe provocato un buco di 60 milioni di euro. Al centro della vicenda, ci sarebbe il commercialista Enrico Gaia, nome noto in Sardegna e amico, o almeno conoscente, del leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato da La Verità, Gaia sarebbe coinvolto nel caso perché da "sindaco" della "Sant'Elena Srl, casa di cura privata", riconducibile al gruppo Scanu, avrebbe approvato "i bilanci dal 2002 al 2008", senza accorgersi di un grosso buco contabile.

Chi è Gaia

Il commercialista, che negli ultimi tempi si è avvicinato al mondo pentastellato, è stato revisore legale, sindaco e amministratore di società controllate dalla Regione e dal Comune del capoluogo sardo. Prima vicino a Forza Italia e all'ex governatore Ugo Cappellacci, è passato poi a sostenere lo schieramento opposto, con il sindaco di Cagliari di Sinistra e libertà, Massimo Zedda, e con l'ex presidente Renato Soru, del Partito democratico.

L'inchiesta

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, nel capo di imputazione, il giudice per le indagini preliminari, Giampiero Casula, contesterebbe al commercialista di Cagliari l'omissione di " rilevare la presenza " di " posizioni debitorie nei confronti di Inps/Equitalia per 6.485.865,98 euro ". L'inchiesta conta 12 indagati, quattro dei quali sono stati sottoposti a misura cautelare: Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari ed ex presidente di Confinustria Sardegna, Laura Scano, sorella di Alberto, il commercialista Giovanni Pinna e Valdemiro Giuseppe Peviani (entrambi collaboratori). Nell'ordinanza di custodia cautelare, il giudice Casula ha chiarito che esistono gravi indizi di colpevolezza a carico di Scano sul fallimento di nove società, mentre sulla decima le indagini sono ancora in corso.

I "consigli" di Gaia