Nel Barese, boss mafioso ferito a colpi di pistola

Fa parte del clan Visaggio-Valerio l'uomo di 63 anni raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto nelle campagne di Trinitapoli, nel nord barese.

Si tratta di Michele Visaggio, indicato come il boss del gruppo Visaggio-Valerio di San Ferdinando di Puglia, della provincia Bat, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno".

L'uomo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale "Monsignor Raffaele Dimiccoli" di Barletta. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dell'uomo, si sa solo che non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cerignola.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 63enne si trovava in auto quando sarebbe stato affiancato da uno o più sicari. Nella zona è in corso, da anni, una guerra tra i clan mafiosi per il controllo degli affari criminali. Solo nell'anno in corso, come si legge sempre sulla Gazzetta, sono stati uccisi altri due boss: Pietro De Rosa e Cosimo Damiano Carbone. A contendersi la zona tre gruppi: Carbone- Gallone, Miccoli- De Rosa e Valerio-Visaggio.